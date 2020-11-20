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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес показала грудь в откровенном платье на обложке глянца

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    Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес - Дженнифер Лопес показала грудь в откровенном платье на обложке глянца
    Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес
    instagram.com/jlo/

    Фанатов восхитил внешний вид исполнительницы

    Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде для обложки журнала WSJ и взволновала поклонников. Соответствующая серия фото появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенных в сети черно-белых кадрах 51-летняя знаменитость показала низ груди в облегающем черном платье с широким вырезом, который оголяет часть талии и всю спину. Стоимость наряда бренда Monot составляет 900 фунтов стерлингов. В подписи к публикации, которая набрала больше миллиона лайков, Лопес поблагодарила издание за сотрудничество.

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    Дженнифер Лопес показала грудь в откровенном платье на обложке глянца
    Дженнифер Лопес показала грудь в откровенном платье на обложке глянца
    Дженнифер Лопес показала грудь в откровенном платье на обложке глянца
    Дженнифер Лопес показала грудь в откровенном платье на обложке глянца
    Дженнифер Лопес показала грудь в откровенном платье на обложке глянца
    instagram.com/jlo/

    Фанатов восхитил внешний вид исполнительницы. Они написали ей комплименты в комментариях. «Боже, ты такая идеальная», «Ты невероятная! Икона 2020 года! Вперед, Джей Ло», «Ты — вдохновение», «Красотка! Люблю тебя», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

    Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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