Асимметричное декольте стало модным трендом в 2020 году

Звезды начали публиковать снимки в упомянутых вещах на своих страницах в социальных сетях

Одежда с глубоким декольте нового вида стала модным трендом в 2020 году. На размещенные в соцсетях снимки и публичные выходы знаменитостей обратили внимание журналисты издания Who What Wear.

Речь идет о вещах с асимметричными вырезами на груди, которые в сети прозвали negative space («пустое пространство»), поскольку эксперты сравнивают такое декольте с «отсутствующим пазлом в картине». При этом другие пользователи считают, что необычный вырез выглядит так, будто от вещи оторвали часть ткани.

Отмечается, что платья, боди и комбинезоны с новым видом выреза появились в ассортименте таких модных домов, как Mugler, Khaite, и Saint Lauren, а также Recto и God Save Queens. Так, например, на показе бренда LaQuan Smith, который состоялся на Неделе моды в Нью-Йорке, модели прошлись по подиуму в прозрачных комбинезонах с описанным выше декольте.

Кроме того, звезды начали публиковать снимки в упомянутых вещах на своих страницах в социальных сетях. Блогерши Камилла Шарьер (Camille Charriere) и Хлоя Харруш (Chloe Harrouche) снялись в одинаковых мини-платьях черного цвета с асимметричным декольте.

Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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