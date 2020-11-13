Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото
Идеальным картинкам из Instagram верить нельзя
За каждой идеальной фотографией в соцсетях стоит суровая реальность, которая обычно остается за кадром. Причем чем совершеннее выглядит кадр, тем безумней обстановка вокруг. В последнее время все больше людей не стесняются показывать изнанку своих безупречных фотосессий. Честность под хэштегом #instagramvsreality вызывает уважение, смех и даже восхищение.
Предлагаем вам ознакомиться с лучшими фотосравнениями, которые доказывают, что нельзя верить идеальным картинкам из Instagram.
Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.
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