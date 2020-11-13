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    Фото

    Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото

    • Розсилка
    Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото

    Идеальным картинкам из Instagram верить нельзя

    За каждой идеальной фотографией в соцсетях стоит суровая реальность, которая обычно остается за кадром. Причем чем совершеннее выглядит кадр, тем безумней обстановка вокруг. В последнее время все больше людей не стесняются показывать изнанку своих безупречных фотосессий. Честность под хэштегом #instagramvsreality вызывает уважение, смех и даже восхищение.

    Предлагаем вам ознакомиться с лучшими фотосравнениями, которые доказывают, что нельзя верить идеальным картинкам из Instagram.

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    Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото
    Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото
    Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото
    Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото
    Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото
    Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото
    Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото
    Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото
    Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото
    Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото
    Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото
    Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото
    Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: фотография курьез
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