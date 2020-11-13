Что скрывается за кадром «идеальных» фотосессий: 13 честных фото

Идеальным картинкам из Instagram верить нельзя

За каждой идеальной фотографией в соцсетях стоит суровая реальность, которая обычно остается за кадром. Причем чем совершеннее выглядит кадр, тем безумней обстановка вокруг. В последнее время все больше людей не стесняются показывать изнанку своих безупречных фотосессий. Честность под хэштегом #instagramvsreality вызывает уважение, смех и даже восхищение.

Предлагаем вам ознакомиться с лучшими фотосравнениями, которые доказывают, что нельзя верить идеальным картинкам из Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх