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    Жизнь

    Папа римский опоздал на воскресную проповедь, потому что застрял в лифте

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    Папа римский опоздал на воскресную проповедь, потому что застрял в лифте

    Понтифик сам рассказал о курьезном случае пастве

    Папа римский Франциск опоздал на традиционную воскресную проповедь почти на полчаса, потому что застрял в лифте. Об этом он сам сообщил верующим, которые пришли, чтобы увидеть понтифика и помолиться вместе с ним. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

    «Я должен извиниться за задержку: я пробыл в лифте 25 минут – было падение напряжения и он застрял, но затем прибыла пожарная команда и вызволила меня», – прокомментировал Франциск.

    Речь идет не об обычном лифте, а о специальном частном лифте для пап, который в Ватикане называют Ascensoretto of Sixtus V. Попасть в лифт можно из одноименного двора, абсолютно закрытого для посторонних.

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    Папа Римский
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