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    Курьез

    Когда люди решили проигнорировать технику безопасности, и на них больно смотреть

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    Когда люди решили проигнорировать технику безопасности, и на них больно смотреть

    «Шланг высокого давления для мойки не лишком подходит для того, чтобы мыть ботинки прямо на себе»

    Слабоумие и отвага — популярный девиз, который избирают для себя довольно многие. Техника безопасности при работе? Пустой звук! Соблюдать какие-то правила? А зачем!

    Мы решили собрать для вас примеры ситуаций, когда люди абсолютно игнорировали технику безопасности. Предупреждаем, смотреть на это больно!

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    Когда люди решили проигнорировать технику безопасности, и на них больно смотреть
    Когда люди решили проигнорировать технику безопасности, и на них больно смотреть
    Когда люди решили проигнорировать технику безопасности, и на них больно смотреть
    Когда люди решили проигнорировать технику безопасности, и на них больно смотреть
    Когда люди решили проигнорировать технику безопасности, и на них больно смотреть
    Когда люди решили проигнорировать технику безопасности, и на них больно смотреть
    Когда люди решили проигнорировать технику безопасности, и на них больно смотреть
    Когда люди решили проигнорировать технику безопасности, и на них больно смотреть
    Когда люди решили проигнорировать технику безопасности, и на них больно смотреть
    Когда люди решили проигнорировать технику безопасности, и на них больно смотреть

    Ранее «Скотч» сообщал, что в США собака получила в наследство $5 миллионов.

    Лулу теперь живет с соседкой и приятельницей покойного — 88-летней Мартой Бертон. Ранее она уже присматривала за собакой, так как хозяин часто путешествовал.

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    Теги: шутки курьез
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