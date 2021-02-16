Когда люди решили проигнорировать технику безопасности, и на них больно смотреть

«Шланг высокого давления для мойки не лишком подходит для того, чтобы мыть ботинки прямо на себе»

Слабоумие и отвага — популярный девиз, который избирают для себя довольно многие. Техника безопасности при работе? Пустой звук! Соблюдать какие-то правила? А зачем!

Мы решили собрать для вас примеры ситуаций, когда люди абсолютно игнорировали технику безопасности. Предупреждаем, смотреть на это больно!

Ранее «Скотч» сообщал, что в США собака получила в наследство $5 миллионов.

Лулу теперь живет с соседкой и приятельницей покойного — 88-летней Мартой Бертон. Ранее она уже присматривала за собакой, так как хозяин часто путешествовал.