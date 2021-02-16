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    Курьез

    В оккупированном Луганске вместо валентинок раздавали «сталинтинки» (фото)

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    <p>На открытках было написано: 14 февраля 1943 года войска юго-западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск) от фашистских захватчиков</p> <p>Фото: Telegram канал Мой Луганск</p> - В оккупированном Луганске вместо валентинок раздавали «сталинтинки» (фото)

    На открытках было написано: 14 февраля 1943 года войска юго-западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск) от фашистских захватчиков

    Фото: Telegram канал Мой Луганск

    В День Святого Валентина луганчанам раздавали «сталинтинки» с изображением Иосифа Сталина

    На День святого Валентина, 14 февраля, в оккупированном Луганске вместо валентинок раздавали «сталинтинки» с изображением Иосифа Сталина

    Об этом пишет Telegram канал Мой Луганск.

    В оккупированном Луганске в День Святого Валентина вместо валентинок жителям раздавали «сталинтинки» с изображением Иосифа Сталина, отмечает паблик.

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    В оккупированном Луганске вместо валентинок раздавали «сталинтинки» (фото)
    В оккупированном Луганске вместо валентинок раздавали «сталинтинки» (фото)
    В оккупированном Луганске вместо валентинок раздавали «сталинтинки» (фото)

    Так, на открытках было написано: «14 февраля 1943 войска юго-западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск) от фашистских захватчиков», - говорится на открытках.

    На «сталинтинках» также призвали «помнить наши советские и православные праздники».

    Как сообщает YouTube-канал «Луганск события» открытки раздавало молодежное крыло так называемого Союза Коммунистов Луганщины.

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    Теги: курьез
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