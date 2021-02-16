В оккупированном Луганске вместо валентинок раздавали «сталинтинки» (фото)
На открытках было написано: 14 февраля 1943 года войска юго-западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск) от фашистских захватчиков
Фото: Telegram канал Мой Луганск
В День Святого Валентина луганчанам раздавали «сталинтинки» с изображением Иосифа Сталина
На День святого Валентина, 14 февраля, в оккупированном Луганске вместо валентинок раздавали «сталинтинки» с изображением Иосифа Сталина
Об этом пишет Telegram канал Мой Луганск.
В оккупированном Луганске в День Святого Валентина вместо валентинок жителям раздавали «сталинтинки» с изображением Иосифа Сталина, отмечает паблик.
Так, на открытках было написано: «14 февраля 1943 войска юго-западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск) от фашистских захватчиков», - говорится на открытках.
На «сталинтинках» также призвали «помнить наши советские и православные праздники».
Как сообщает YouTube-канал «Луганск события» открытки раздавало молодежное крыло так называемого Союза Коммунистов Луганщины.
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