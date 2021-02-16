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    Курьез

    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест

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    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест

    «Он украл мое сердце, а потом мою кровать»

    Если у вас есть питомцы, лучше смириться с тем, что правила в доме теперь устанавливают они. Например, ваше место на кровати теперь не ваше. Только успеете встать, как его займет какая-нибудь пушистая тушка, которой очень не понравится, если вы попробуете ее прогнать.

    Мы собрали для вас случаи, когда коты, собаки и даже кролики с курицами занимали спальные места своих хозяев.

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    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вытеснили хозяев с их спальных мест

    «Он украл мое сердце, а потом мою кровать», «Придя из школы пораньше, застала кошку на своей кровати» «Папа говорил, что никаких собак в его машине и на его кровати не будет», «Мой пес сделал мою кровать более удобной… Для него!», «Муж встал с постели буквально на 30 секунд, а щенок уже храпит на его месте», «Меня не было несколько минут, возвращаюсь, а моя собака украла мое место (еще и голову на подушку положила)», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в США собака получила в наследство $5 миллионов.

    Лулу теперь живет с соседкой и приятельницей покойного — 88-летней Мартой Бертон. Ранее она уже присматривала за собакой, так как хозяин часто путешествовал.

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    Теги: фотография шутки курьез животные
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