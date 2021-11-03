Парень выгнал любимую девушку из дома из-за кота

Парень спросил у своей девушки, как кот, который никогда даже не пытался выходить из дома, оказался так далеко

Пользователь Reddit под ником Astonished_Hound рассказал историю о том, как выселил из дома свою девушку, которая попыталась избавиться от его кота. По словам парня, его возлюбленной всегда не нравилось животное, однако он не ожидал, что она попытается выгнать кота на улицу.

Автор поста рассказал, что девушка переехала к нему несколько недель назад. Недавно парень вернулся домой и не обнаружил своего питомца. «Его не было несколько часов, и я очень сильно волновался, пока мой приятель не принес его обратно в дом, сказав, что нашел его в двух кварталах от моего дома», – поделился герой истории своими переживаниями.

Парень спросил у своей девушки, как кот, который никогда даже не пытался выходить из дома, оказался так далеко. В итоге девушка призналась, что выгнала питомца. «Я был в ярости. Я сказал, что она не имела права выгонять кота. Затем я сказал, что поскольку она думала, что может избавиться от животного, то она должна съехала из моего дома», – рассказал автор поста.

Девушка расплакалась и сказала, что тогда ей придется жить на улице. Однако рассказчик все равно попросил ее собрать вещи и уехать до конца месяца. «Мои друзья думают, что я повел себя слишком резко, но мой кот мог умереть из-за нее. Я не хочу, чтобы она вытворила что-то подобное еще раз», – высказался парень.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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