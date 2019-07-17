Пассия Андрея Богдана рассказала об отношениях с главой Офиса президента



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Андрей Богдан и Анастасия Сличная

О помолвке или свадьбе Сличная пока не сообщает

Дама сердца Андрея Богдана, Анастасия Сличная решила поделиться некоторыми подробностями их романа. В частности, владелица бренда купальников рассказала о знакомстве с Андреем и о том, чем именно он ее покорил.

«С Андреем мы знакомы давно, нас связывала общая компания. Мы часто пересекались на общих мероприятиях, вечеринках и ужинах. Андрей очень умный, порядочный, целеустремленный человек, я разделяю его жизненные принципы и ценности, кстати, он обладает уникальным чувством юмора», - отметила Сличная.

«Более близко общаться мы начали в конце прошлого года. Андрей пришел ко мне на день рождения и украл мое сердце», - сообщила она.

Об отношениях Богдана и Сличная стало известно после их совместного появления на фестивале Leopolis Jazz Fest во Львове.

«Фестиваль джаза обожаю, уже который год подряд не пропускаю это культурное мероприятие. Именно я уговорила Андрея поехать вместе. Очень хотелось, чтобы он почувствовал все, что происходит на Leopolis Jazz Fest - к счастью, ему удалось найти окно в своем плотном графике, и он смог вырваться только на один вечер и очень этому рад», - рассказала Настя.

«К сожалению, у нас было мало времени, но мы его провели очень душевно. Андрей же сам из Львова, поэтому каждая улица, каждый перекресток и каждый уголок в него связано с какими-то смешными историями из детства, юности. Мы навестили его маму и папу», - поделилась она.

О помолвке или свадьбе Сличная пока не говорила.

«О глубины наших отношений и планов в будущем - на данном этапе мы не разглашаем», – сообщила девушка в комментарии «Страна.ua».

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