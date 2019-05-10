  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Пеннивайз ужасен как никогда: вышел первый трейлер хоррора «Оно 2»

    • Розсилка
    Фото: imdb - Пеннивайз ужасен как никогда: вышел первый трейлер хоррора «Оно 2»
    Фото: imdb

    Повзрослевшие герои вновь встретятся с жутким клоуном Пеннивайзом

    На YouTube-канале Warner Bros. Pictures опубликовали первый трейлер сиквела хоррора «Оно». Действие фильма разворачивается спустя 27 лет после первой части. Повзрослевшие герои вернутся в свой город детства, где вновь встретятся с клоуном Пеннивайзом.

    Режиссером фильма выступил Андрес Мускьетти, он же был автором первой части.

    В фильме снялись Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Джей Райан и другие.

    Первая часть «Оно» вышла в 2017 году. Фильм основан на первой части одноименного романа американского писателя Стивена Кинга, рассказывающей о семерых детях, которые столкнулись с злобным клоуном Пеннивайзом.

    Джерело: Esquire

    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ