Пеннивайз ужасен как никогда: вышел первый трейлер хоррора «Оно 2»



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Фото: imdb

Повзрослевшие герои вновь встретятся с жутким клоуном Пеннивайзом

На YouTube-канале Warner Bros. Pictures опубликовали первый трейлер сиквела хоррора «Оно». Действие фильма разворачивается спустя 27 лет после первой части. Повзрослевшие герои вернутся в свой город детства, где вновь встретятся с клоуном Пеннивайзом.

Режиссером фильма выступил Андрес Мускьетти, он же был автором первой части.

В фильме снялись Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Джей Райан и другие.

Первая часть «Оно» вышла в 2017 году. Фильм основан на первой части одноименного романа американского писателя Стивена Кинга, рассказывающей о семерых детях, которые столкнулись с злобным клоуном Пеннивайзом.

Джерело: Esquire