Перепутала педали: теща Притулы и Хомутынника сбила женщину с ребенком (видео)



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Лилия Сопельник

В результате аварии девятилетний Ростислав был госпитализирован с закрытыми травмами живота и грудной клетки

В четверг, 22 августа, в Дарницком районе Киева произошло ДТП - кроссовер задним ходом сбил мать с девятилетним ребенком. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

Сообщается, что за рулем автомобиля находилась теща известного украинского шоумена Сергея Притули и экс-нардепа Виталия Хомутынника 59-летняя Лилия Сопельник.

ДТП произошло в одном из дворов. В результате аварии девятилетний Ростислав был госпитализирован с закрытыми травмами живота и грудной клетки. Мать ребенка получила сотрясение мозга и перелом костей таза - ее также отправили в больницу.

Напомним, в 2015 году Притула во второй раз женился на дочере бизнесмена Виктора Сопельника – Екатерине, у которой есть старшая сестра Светлана. Она как раз замужем за экс- депутатом Рады Виталием Хомутынником.

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