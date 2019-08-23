Перепутала педали: теща Притулы и Хомутынника сбила женщину с ребенком (видео)
В результате аварии девятилетний Ростислав был госпитализирован с закрытыми травмами живота и грудной клетки
В четверг, 22 августа, в Дарницком районе Киева произошло ДТП - кроссовер задним ходом сбил мать с девятилетним ребенком. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
Сообщается, что за рулем автомобиля находилась теща известного украинского шоумена Сергея Притули и экс-нардепа Виталия Хомутынника 59-летняя Лилия Сопельник.
ДТП произошло в одном из дворов. В результате аварии девятилетний Ростислав был госпитализирован с закрытыми травмами живота и грудной клетки. Мать ребенка получила сотрясение мозга и перелом костей таза - ее также отправили в больницу.
Напомним, в 2015 году Притула во второй раз женился на дочере бизнесмена Виктора Сопельника – Екатерине, у которой есть старшая сестра Светлана. Она как раз замужем за экс- депутатом Рады Виталием Хомутынником.