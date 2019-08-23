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    Жизнь

    Перепутала педали: теща Притулы и Хомутынника сбила женщину с ребенком (видео)

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    Лилия Сопельник - Перепутала педали: теща Притулы и Хомутынника сбила женщину с ребенком (видео)
    Лилия Сопельник

    В результате аварии девятилетний Ростислав был госпитализирован с закрытыми травмами живота и грудной клетки

    В четверг, 22 августа, в Дарницком районе Киева произошло ДТП - кроссовер задним ходом сбил мать с девятилетним ребенком. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

    Сообщается, что за рулем автомобиля находилась теща известного украинского шоумена Сергея Притули и экс-нардепа Виталия Хомутынника  59-летняя Лилия Сопельник.

     ДТП произошло в одном из дворов. В результате аварии девятилетний Ростислав был госпитализирован с закрытыми травмами живота и грудной клетки. Мать ребенка получила сотрясение мозга и перелом костей таза - ее также отправили в больницу.

    Напомним, в 2015 году Притула во второй раз женился на дочере бизнесмена Виктора Сопельника – Екатерине, у которой есть старшая сестра Светлана. Она как раз замужем за экс- депутатом Рады Виталием Хомутынником.

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