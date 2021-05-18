Первый любовник Меган Маркл раскрыл ее секреты

С Джошуа Сильверштейном она встречалась в школьные годы

Меган познакомилась с Джошуа в летнем лагере. Он стал мальчиком, которому Меган подарила свой первый поцелуй. Их отношения продлились до начала учебы в старших классах. Расставшись, Маркл и Сильверштейн остались друзьями.

Шотландская телеведущая Лоррейн Келли поговорила с Джошуа о Меган. Она спросила, как актер воспринял новость о том, что звезда «Форс-мажоров» выходит замуж за принца. Сильверштейн отметил, что всегда знал: Маркл заявит о себе всему миру. Но мужчина никогда не думал, что она станет членом монаршей семьи.

«Уже в 13 лет Меган знала, чего хочет от жизни. Она всегда была очень уверенной в себе, сильной и смелой девушкой. Эта ее уверенность — очень привлекательная черта... Когда я узнал, что Меган выходит замуж за принца, моей единственной мыслью было: "Надеюсь, она счастлива". Я очень рад за них с Гарри. Они прекрасная пара», — сообщил Джошуа.

Актер также рассказал, как они с Меган начали встречаться. О своих чувствах Маркл и Сильверштейн сначала рассказали друзьям. Приятели, не долго думая, свели их. Мама будущей герцогини одобрила выбор дочери. По словам Джошуа, он долгое время продолжал общаться с Дорией Рэгланд.

«Как оно бывает у детей? Она сказала своим друзьям обо мне, я — своим, и те всё устроили. Мы стали встречаться. Мы оставались парнем и девушкой до старшей школы. А потом стали просто друзьями. Я иногда видел Меган в церкви, куда мы ходили, но в основном поддерживал связь с ее мамой. Она мне рассказывала, как дела у Меган», — пояснил Сильверштейн в онлайн-интервью.

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