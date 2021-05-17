Похудевшая Джамала восхитила сеть впечатляющим преображением (фото)

Фанаты отметили, что Джамала похудела и постройнела, ведь она боролась с лишним весом после вторых родов

Певица Джамала на днях поделилась впечатлениями от концерта и встрече со зрителями после долгого и вынужденного перерыва.

Так, на странице в Instagram она опубликовала счастливые фото и поделилась эмоциями после выступления.

Джамала счастливо улыбается с фото и держит охампку букетов. На еще одном кадре она позирует в одном из сценических нарядов – полупрозрачной черной блузке, элегантных брюках и поясе-корсете.

Фанам тут же бросился в глаза тот факт, что певица нарастила волосы. После того, как она расплела афрокосички, длина ее локнов достигала плечей. Теперь же артистка - обладательница блестящих и густых волос ниже талии.

Поклонники не могли не заметить такие разительные перемены в образе своей любимицы. Также они отметили, что Джамала похудела и постройнела, ведь она боролась с лишним весом после вторых родов под присмотром профессионалов.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.