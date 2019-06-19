Платья принцессы Дианы продали на аукционе за $326 тысяч



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Принцесса Диана и принц Чарльз

Принцесса Диана была признанной иконой стиля

В Лондоне состоялся аукцион Kerry Taylor, на котором успешно продали три дизайнерских платья принцессы Дианы. Вещи из гардероба покойной принцессы ушли с молотка за 326 тысяч долларов.

Так, бело-синее платье-рубашку в полоску Elizabeth Emanuel купили за 133 тысячи долларов. В этом наряде леди Ди в 1986 году путешествовала по странам Персидского залива.

За персиковое платье-костюм в горошек Catherine Walker покупатель отдал 116 тысяч долларов. Принцесса очень любила этот наряд и часто выходила в нем в свет в 1980-х годах.

А шерстяной красный костюм Jasper Conran (жакет и юбка) приобрели за 78 тысяч долларов. Осенью 1984 года бывшая супруга принца Чарльза появилась в нем на церемонии спуска на воду судна Royal Princess.

Напомним, Леди Дианы не стало 31 августа 1997 года. Принцесса погибла в автокатастрофе в Париже: водитель не справился с управлением, пытаясь уйти от папарацци.