Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине

Музыка отличается стилистической изобретательностью и нестандартным подходом к написанию песен

Молодой джазовый гитарист Даниил Зверхановский был отобран международным жюри в музыкальный каталог Украинского института. Он будет представлять украинскую джазовую сцену на мировых шоу-кейсах и фестивалях. На днях музыкант выпустил инди-альбом с музыкантами из Италии и Германии.

Bird Dreams – это инди-дуэт певицы Лауры Бонди и гитариста Даниила Зверхановского. Их музыку характеризует стилистическая изобретательность и нестандартный подход к написанию песен. Дуэт основателей начал сотрудничать в 2016 из небольших акустических джазовых концертов, и со временем эволюционировал к исполнению собственных песен в другом жанре. Когда к дуэту присоединились пианист Йошка Оске и барабанщик Хирому Зайферт, музыка проекта получила полноту звучания.

Послушать альбом можно на всех главных аудиоплатформах по ссылке.

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