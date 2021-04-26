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    Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине

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    Bird Dreams &ndash; это инди-дуэт певицы Лауры Бонди и гитариста Даниила Зверхановского - Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
    Bird Dreams – это инди-дуэт певицы Лауры Бонди и гитариста Даниила Зверхановского

    Музыка отличается стилистической изобретательностью и нестандартным подходом к написанию песен

    Молодой джазовый гитарист Даниил Зверхановский был отобран международным жюри в музыкальный каталог Украинского института. Он будет представлять украинскую джазовую сцену на мировых шоу-кейсах и фестивалях. На днях музыкант выпустил инди-альбом с музыкантами из Италии и Германии.

    Bird Dreams – это инди-дуэт певицы Лауры Бонди и гитариста Даниила Зверхановского. Их музыку характеризует стилистическая изобретательность и нестандартный подход к написанию песен. Дуэт основателей начал сотрудничать в 2016 из небольших акустических джазовых концертов, и со временем эволюционировал к исполнению собственных песен в другом жанре. Когда к дуэту присоединились пианист Йошка Оске и барабанщик Хирому Зайферт, музыка проекта получила полноту звучания.

    Послушать альбом можно на всех главных аудиоплатформах по ссылке.

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    Ранее «Скотч» сообщал, что знаменитого американского рэпера объявили в розыск за изнасилование

    Предполагаемая жертва заявила, что вместе с подругой отправилась в загородный дом артиста, где тот вместе с еще одним мужчиной изнасиловал их.

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    Теги: знаменитости Украинская музыка шоу-бизнес
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