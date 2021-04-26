«Голос страны-11»: Назван победитель 2021 года

Победителем проекта стал участник из команды Dorofeeva

За победу на проекте боролись по одному участнику из каждой команды тренеров: Тема Паучек из команды Monatik, Сергей Лазановский из команды Dorofeeva, Сергей Нейчев из команды Олега Винника, и звезда Ровно Юлия Тимочко, которая соревнуется в команде Тины Кароль.

Так, благодаря поддержке зрителей победителем одиннадцатого сезона проекта «Голос страны» с большим отрывом стал Сергей Лазановский из команды Dorofeeva, который в заключительном раунде исполнил песню с которой выступал на «слепых прослушиваниях».

В этом году финал проходил в три этапа, в каждом из которых шоу оставил один участник.

Завершающим этапом суперфинала стало исполнение песни, которую участники пели на «слепых прослушиваниях», в результате чего и стало известно имя победителя.

Напомним, победитель одиннадцатого сезона получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend.

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«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.