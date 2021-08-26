Мозговая впервые призналась, с какой болезнью борется

Артистка рассказала, что диагноз подтвердился

Украинский продюсер Алена Мозговая, которая в начале июля сообщила о проблемах со здоровьем, впервые рассказала о своей болезни.

Алена, которая не любит жаловаться и рассказывать о личном на публику, о своем состоянии заговорила, поскольку ее возмутили пользователи. На днях продюсер вернулась из Скадовска, с фестиваля «Черноморские игры». Некторые пользователи сети сразу обвинили Мозговую, что, мол, если человек ездит по фестивалям, то не так уж ему и плохо.

«Понимаете, если я публикую фотографии, на которых я хорошо выгляжу, тексты, в которых я не ною и не жалуюсь, это не значит, что "в Багдаде всьо спокойно ..". Что "вид на миллион, никаких признаков болезни", "может это вы себе придумали, когда болеют, не ездят по фестивалям" ... И так далее. Это не совсем адекватная реакция в любом случае», — отметила Алена.

Она поделилась, что пока ездила, делались очередные анализы и подтвердился диагноз.

«Найдена причина, последствия которой я лечила почти два месяца. Да, я справилась за это время с нереальными болями и параличом мышц половины лица и еще большим количеством "приятностей", которые несет в себе эта инфекция. По факту анализов это болезнь Лайма или боррелиоз», — констатировала Мозговая.

Алена поделилась, что у нее впереди длительное лечение и поблагодарила друзей, которые всегда рядом и поддерживают ее.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.