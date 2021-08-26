Беременна или поправилась? Выступление Тины Кароль на Дне Независимости вызвало много вопросов

Светящийся наряд артистки предательски скрыл ее талию

Поп-диву украинского шоу-бизнеса Тину Кароль после выступления на Дне Независимости заподозрили в беременности. Артистка вышла на сцену в сияющем наряде, на который был надет эффектный сверкающий топ. Образ получился невероятно ярким, но поклонники решили, что певица скрывает свое интересное положение.

Как правило, Тина Кароль отдает предпочтение образам, которые облегают ее фигуру. Но светящийся топ от дизайнера Сlara Daguin предательски скрыл талию артистки.

В комментариях поклонники резюмировали: Тина - беременна. Вот что фаны пишут в отзывах:

«Беременая», «Вона вагiтна?», «Что-то мне кажется что наша красуня в "интересном положении"», - пишут пользователи сети свои догадки.

Напомним, певица воспитывает 12-летнего сына Вениамина, которого она родила в браке с Евгением Огиром. Муж артистки умер в 2013-м от рака желудка. С тех пор о личной жизни певицы известно очень мало.

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На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.