На празднование 200-летия украинского города привезли российского певца (фото)

Скорик, который в 2020 году баллотировался в мэры Одессы от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», отметил, что приезд Малинина «большая честь для него и радость для Болграда»

В Болграде Одесской области с концертом выступил российский певец Александр Малинин. Его пригласили на праздничные мероприятия, посвященные 200-летию города.

Об этом в Facebook 25 августа сообщили бывший глава Одесской ОГА Николай Скорик и заместитель главы Одесского облсовета Вадим Шкаровский. Оба опубликовали фото с артистом.

Скорик, который в 2020 году баллотировался в мэры Одессы от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», отметил, что приезд Малинина «большая честь для него и радость для Болграда».

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.