«Океан Эльзы» презентовала клип на песню из нового альбома
Фото: facebook.com/okeanelzyofficial
Главную женскую роль в клипе исполнила актриса Варвара Лущик
Украинская группа «Океан Эльзы» представила первый сингл с будущего альбома группы, над которым сейчас работает коллектив.
Гитарную партию для сингла записывал клавишник группы Милош Елич, поскольку гитарист ОЕ, Владимир Опсеница еще в начале пандемии застрял в Соединенных Штатах. Ему пришлось работать дистанционно и записывать партию электрогитары на студии в Нью-Йорке, связываясь с группой онлайн.
Эта песня также интересна тем, что здесь использовано детский хор, состоящий из детей музыкантов и друзей группы, которые собрались специально для записи. Главную женскую роль в клипе исполнила актриса Варвара Лущик.
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