  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Океан Эльзы» презентовала клип на песню из нового альбома

    • Розсилка
    Фото:&nbsp;facebook.com/okeanelzyofficial - «Океан Эльзы» презентовала клип на песню из нового альбома
    Фото: facebook.com/okeanelzyofficial

    Главную женскую роль в клипе исполнила актриса Варвара Лущик

    Украинская группа «Океан Эльзы» представила первый сингл с будущего альбома группы, над которым сейчас работает коллектив.

    Гитарную партию для сингла записывал клавишник группы Милош Елич, поскольку гитарист ОЕ, Владимир Опсеница еще в начале пандемии застрял в Соединенных Штатах. Ему пришлось работать дистанционно и записывать партию электрогитары на студии в Нью-Йорке, связываясь с группой онлайн.

    Эта песня также интересна тем, что здесь использовано детский хор, состоящий из детей музыкантов и друзей группы, которые собрались специально для записи. Главную женскую роль в клипе исполнила актриса Варвара Лущик.

    Читайте также: Концерт Зеленского попал в скандал: авторы песен не давали разрешение на использование своих произведений
    шоу-бизнес музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ