«Океан Эльзы» презентовала клип на песню из нового альбома



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/okeanelzyofficial

Главную женскую роль в клипе исполнила актриса Варвара Лущик

Украинская группа «Океан Эльзы» представила первый сингл с будущего альбома группы, над которым сейчас работает коллектив.

Гитарную партию для сингла записывал клавишник группы Милош Елич, поскольку гитарист ОЕ, Владимир Опсеница еще в начале пандемии застрял в Соединенных Штатах. Ему пришлось работать дистанционно и записывать партию электрогитары на студии в Нью-Йорке, связываясь с группой онлайн.

Эта песня также интересна тем, что здесь использовано детский хор, состоящий из детей музыкантов и друзей группы, которые собрались специально для записи. Главную женскую роль в клипе исполнила актриса Варвара Лущик.