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    Жизнь

    Польские священники сожгли книги «Гарри Поттер» и «Сумерки»

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    facebook.com/smsznieba - Польские священники сожгли книги «Гарри Поттер» и «Сумерки»
    facebook.com/smsznieba

    Служители церкви устроили акцию сожжения книг, которые, по их мнению, пропагандируют магию

    В польском городе Кошалин католические священники устроили акцию сожжения книг и предметов, которые, по их мнению, связаны с магией. В костре оказалась вторая книга из знаменитой саги о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и тайная комната». Также на фотографиях, опубликованных в фейсбуке католическим фондом «СМС с Неба», видно, что в огонь бросили книги о вампирах из серии «Сумерки» Стефани Майер, а также книгу индийского гуру Ошо.

    Помимо книг священники сожгли африканскую маску, статуэтки религиозных культов Восточной Азии и даже розовый детский зонтик с Hello Kitty.

    В комментариях к посту акцию подвергли резкой критике.

    Джерело: Esquire

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