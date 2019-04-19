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    Шоу-биз

    Злата Огневич получила две статуэтки от организаторов «Золотой Жар-Птицы»

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    Злата Огневич - Злата Огневич получила две статуэтки от организаторов «Золотой Жар-Птицы»
    Злата Огневич

    Украинская исполнительница стала «Певицей года» и получила еще одну статуэтку в номинации «Dance-хит» за песню Doloni

    Злата Огневич впервые была награждена почетным званием «Певица года» и статуэткой от национальной премии «Золотая Жар-Птица». Услышав свое имя на сцене из уст генерального директора радиостанции «Хит FM» Виталия Дроздова, Злата Огневич не смогла сдержать эмоций. 

     «Спасибо! У меня просто нет слов! Так нельзя людей пугать! Я думала, что пока я дойду к сцене, от эмоций упаду на пол. Спасибо моей команде, она у меня лучшая на свете. Спасибо за песни Михаилу Некрасову, который умеет писать хиты в разных жанрах», -  эмоционально произнесла артистка на сцене.

    Напомним, первую статуэтку премии «Золотая Жар-Птица» артистка получила в прошлом году в номинации «Dance-хит» за хит «Танцювати». В этом году артистка повторила прошлогодний успех в этой же номинации и добавила в свою коллекцию еще одну награду как «Певица года».  

    Стоит отметить, что кроме Златы Огневич премию «Золотая Жар-Птица» получили:

    • Прорыв года: Dilemma
    • Народный хит: Потап & Олег Винник – «Найкращий день» OST «Скажене Весілля»
    • Танцевальный хит: Злата Огнивич – «Долоні»
    • Инди: Kadnay
    • Баллада года: The Hardkiss – «Мелодія»
    • Поп-группа: Kazka
    • Хит года (песня года): Kazka – «Плакала»
    • Рок-группа: Беz обмежень
    • Клип года: Вопли Видоплясова – «Кобіта»
    • Певец года: Сергей Бабкин

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