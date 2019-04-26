После фестиваля Coachella в Калифорнии зафиксирована вспышка герпеса



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Вспышка заболевания зафиксирована в Индио, где проходил фестиваль

После фестиваля Coachella в Калифорнии зафиксирована вспышка герпеса

Фестиваль Coachella – это праздник солнца, музыки и любви, на который молодые люди едут за яркими эмоциями и крутыми фото для Инстаграма. Но в этом году некоторые увезли домой больше воспоминаний, чем хотелось бы: по данным TMZ, в программе фестиваля появился не заявленный ранее вирус герпеса. Об этом сообщил сайт HerpAlert, на котором врачи выписывают лекарства от герпеса дистанционно, определяя масштаб проблемы по фотографиям.

Вспышка заболевания зафиксирована в Индио, где проходил фестиваль, в долине Коачелла, городе Палм-дезерт и округах Ориндж, Лос-Анджелес и Сан-Диего. Сайт с трудом выдержал поток людей после Coachella: за помощью обращались 250 пациентов в день вместо обычных 10-12, а всего за уикэнд жертвами вируса пали 1105 человек. К сожалению, «правило Вегаса» здесь не сработает: что происходит на Coachella, остается в истории болезни.

Джерело: Super