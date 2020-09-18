Поймать за одну ночь: на Интере – премьера триллера «21 мост»



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«21 мост» – один из последних фильмов Чедвика Боузмана

В воскресенье, 20 сентября, в 20:30 на «Интере» – телепремьера американского триллера «21 мост». Это фильм о полицейском, который готов на все ради поимки опасных преступников – даже отрезать от всего мира остров Манхэттен. В главных ролях – Чедвик Боузман, Сиенна Миллер, Джей Кэй Симмонс, Тейлор Китч.

Андре Дэвис – потомственный полицейский с самыми высокими показателями раскрываемости. Однажды посреди ночи его вызывают на работу и привлекают к поимке двух опасных преступников. Те совершили дерзкое ограбление на Манхэттене, убив 7 полицейских, и пустились в бега. У Дэвиса есть только одна ночь, чтобы поймать убийц. Он закрывает все выходы с Манхэттена, чтобы не дать преступникам скрыться. В первый раз в истории Нью-Йорка перекрываются все мосты, соединяющие с островом...

Режиссером фильма выступил Брайан Кирк, известный по работе в сериалах «Игра престолов», «Тюдоры», «Лютер», «Декстер» и «Подпольная империя». «21 мост» – это его дебют в полнометражном кино. «Я всегда восхищался криминальными фильмами с погонями и преследованиями, обожаю их драйв и нравственные дилеммы! – признается Брайан Кирк. – «21 мост» – триллер, наполненный адреналином массовой погони. А идея полностью закрыть Манхэттен на ночь меня подкупила своей концептуальной чистотой, реализмом и возможностью превратить ее в первоклассное зрелище. Это почти как настоящая военная операция, в которую добавили классических традиций нью-йоркских криминальных фильмов».

Детектива Андре Дэвиса играет Чедвик Боузман. Актер признается, что с радостью согласился сняться в триллере «21 мост», потому что давно хотел воплотить на экране образ обычного человека. Ведь до этого он играл только супергероев и исторических личностей: Боузман прославился благодаря роли Т’Чаллы (Черной Пантеры) в фильмах по сюжетам комиксов Marvel и главными ролями в биографических картинах «42» – о баскетболисте Джеки Робинсоне, «Джеймс Браун: Путь наверх» – о певце Джеймсе Брауне, и «Маршалл» – о юристе Тэргуде Маршалле.

Чтобы лучше вжиться в образ детектива, перед съемками Чедвик Боузман много времени проводил с настоящими полицейскими: «Подготовку к роли я начал со знакомства с реальными детективами. Я много общался с ними об их работе и личной жизни, пытался понять, что значит быть офицером полиции. Вместе с копами ездил патрулировать Нью-Йорк. Мне важно было просто находиться рядом с ними, смотреть, как они работают. Cвоими наблюдениями я потом делился со сценаристом, и мы вносили какие-то изменения в образ моего персонажа. А еще я нашел специалиста, который учил меня правильно стрелять и обращаться с оружием. Мы ездили на стрельбище – я производил около 500 выстрелов за день. Правда, стрелял холостыми патронами».

Съемки «21 моста» проходили не только в Нью-Йорке, но и в Филадельфии, где, по словам продюсеров, было намного проще организовать процесс. Поэтому именно в этом городе снимали часть манхэттенских сцен. Поскольку действие триллера происходит ночью, то и работа над фильмом проходила по ночам, что непросто давалось всем участникам съемочной группы. «Я не высыпался в течение пяти месяцев! – вспоминает актер Чедвик Боузман. – А когда съемки закончились, еще долго не мог вернуться к обычному режиму».

«21 мост» – один из последних фильмов Чедвика Боузмана. Известный актер несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Но, к сожалению, победить болезнь не смог – он умер 28 августа этого года, пару месяцев не дожив до 44-летия.