«Не позволили удалить внутриматочную спираль, чтобы я могла родить». Бритни Спирс шокировала откровениями в суде

Звезда выступила против своего отца

Бритни Спирс впервые сделала публичные заявления в зале суда, который рассматривал ее иск о том, чтобы избавиться от принудительного контроля со стороны ее семьи. Певица призналась, что не владеет своей жизнью и своими финансами и что хочет вернуть свои права. Подробности шокируют.

«Я солгала всему миру, сказав, что я счастлива и все в порядке. Я не счастлива и не в порядке, я не могу спать. Я не возвращалась в суд столько времени, потому что думала, что люди мне не поверят», - говорит Бритни Спирс.

По словам Спирс, во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за которого певица чувствовала себя «как будто пьяной». Охрана и опекуны не оставляли ее одну, даже когда она была обнаженной. Она не имела права выехать куда-то со своим бойфрендом и видеться с детьми. Кроме того, опекуны заставили Бритни поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, и не разрешали удалить ее.

«Я хочу выйти замуж и родить ребенка. Я хотела вынуть ВМС и завести ребенка, но опекун не разрешил мне, потому что они не хотят, чтобы я рожала», - призналась Бритни Спирс.

Бритни не хочет продолжать лечение, которое ей было назначено, поскольку считает его губительным. Однажды ее отправили на реабилитацию в небольшой дом в Беверли-Хиллз, который стоит 60 000 долларов, и она говорит, что там ей пытались причинить боль, и ее отцу «это понравилось». Певица заявила, что ей также не разрешали сделать перерыв в работе, хотя она не раз говорила об усталости. Когда Бритни сказала, что просто не может выйти на сцену, то организаторам сообщили, что она отказывается сотрудничать, хотя это было неправдой. По словам певицы, ее заставляли жить так, как будто она постоянно находится в реабилитационном центре. Она настаивает на том, чтобы проходить терапию реже, чем три раза в неделю.

«Они заставляют меня чувствовать, что я живу в программе реабилитации, а не в своем доме. Я буду проходить терапию раз в неделю, потому что она мне действительно нужна», - Бритни Спирс.

Бритни высказалась, что хочет подать в суд на свою семью и немедленно прекратить опекунство.

«Я не сделала ничего, чтобы заслужить такое отношение. Это не нормально, заставлять делать меня то, что я не хочу. Я хочу, чтобы это закончилось, чтобы мой бойфренд просто мог отвезти меня куда-нибудь на машине. Я хочу подать в суд на свою семью. Я плачу людям деньги, и они меня контролируют. Я работала с 17 лет, и такое опекунство оскорбительно. Я не чувствую, что могу жить полноценной жизнью. Я даже не верю в терапию».

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