Принц Джордж и принцесса Шарлотта поздравили королеву Елизавету II и принца Филиппа с 73-й годовщиной свадьбы

Отношения королевы Елизаветы II и принца Филиппа считаются самыми продолжительными среди всех британских монархов

Сегодня 94-летняя королева Елизавета II и ее 99-летний муж принц Филипп отмечают 73-ю годовщину своей свадьбы. По этому случаю Букингемский дворец вчера представил новый снимок супругов, который был сделан в Виндзорском замке.

На фото пара запечатлена с особенным подарком — самодельной открыткой, которую смастерили правнуки: семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи. Расположившись на диване, Елизавета II и принц Филипп разглядывали презент и не скрывали своих улыбок. Как и миллионы людей во всем мире, сейчас они разлучены со своими близкими, поэтому у родственников нет возможности поздравить их лично.

Королева Елизавета II и принц Филипп поженились 20 ноября 1947 года. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Для торжества Елизавета II тогда выбрала платье от дизайнера Нормана Хартнелла, который при его создании вдохновился знаменитой картиной Боттичелли "Примавера". За платье будущая королева заплатила продовольственными талонами. Помогли ей расплатиться за наряд и сотни британцев, хотя принимать их помощь считалось противозаконным.

Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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