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    Принц Уильям пожаловался на строптивый характер дочери Шарлотты

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    Принц Уильям пожаловался на строптивый характер дочери Шарлотты

    6-летняя принцесса ведет себя как подросток

    В минувшие выходные принцесса Шарлотта, единственная дочь герцога и герцогини Кембриджских, отметила свой шестой день рождения. На днях принц Уильям, как сообщает зарубежная пресса, признался, что кроха не признает свой возраст и на вопрос, сколько ей лет, объявляет себя 16-летним подростком. Похоже, принцесса уже не против пропустить школу и переходный возраст.

    Когда Шарлотта все же смиряется с действительностью, ее слова все равно поражают. «Мне уже шесть. Я буду делать то, что хочу», — процитировал наследницу Уильям во время недавнего выхода в свет. Он также рассказал, как принцесса отметила свой день рождения. К счастью, в Великобритании ослабили карантин, и Кембриджи смогли устроить большой праздник.

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    Принц Уильям пожаловался на строптивый характер дочери Шарлотты
    Принц Уильям пожаловался на строптивый характер дочери Шарлотты

    Уильям и Кейт также воспитывают двоих сыновей — 7-летнего Джорджа и 3-летнего Луи. Поклонники пары отмечают, что их дети очень быстро растут и становятся «маленькими взрослыми». А владелица одного из лондонских магазинов рассказала недавно, что у малышей уже есть свои карманные деньги и они стараются мудро ими распоряжаться.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: знаменитости дети звезд Принц Уильям
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