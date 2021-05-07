Мисс Вселенная 2021. Смотрите лучшие наряды украинской красотки (фото)

«Мисс Украина Вселенная» полетела в Соединенные Штаты

28-летняя Елизавета Ястремская представит нашу страну на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Майами. Национальный костюм, который Елизавета Ястремская представит в финале конкурса «Мисс Вселенная» называется «Душа-витинанка».

«Жизнь иногда оставляет дырочки в душах людей, но Бог составляет из них прекрасный гармоничный рисунок, отражающий внутреннюю красоту человека. Душа - светлая, чистая, что и символизирует белый цвет костюма. Зеркальный блеск отражает внутренний мир человека. Украинская витинанка - это генетическая память нашей нации. Издавна этими орнаментальными украшениями из бумаги украшали стены, окна, полки домов. Традиционно в витинанку закладывали сюжет, который рассказывал, что происходит в семье: какие были праздники, свадьбы, кто родился. Белый лист бумаги напоминал о чистоте и святости человеческой души. Также вместе с вышивкой использовали витинанки из ткани и кожи в отделке одежды», - говорят дизайнеры о наряде.

Отметим, что создание национального костюма для «Мисс Украина Вселенная»-2020 происходило в очень сжатые сроки - наряд изготовили за месяц. Над ним работала команда из 7 швей. Общий вес костюма - около 7 килограммов.

В конкурсе примут участие представительницы из 74 стран. Корону своей преемнице передаст «Мисс Вселенная»-2019 Зозибини Тунзи из Южно-Африканской Республики. Финал конкурса будет транслироваться во всем мире 17 мая, в 3:00 (по украинскому времени).

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.