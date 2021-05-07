  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Мисс Вселенная 2021. Смотрите лучшие наряды украинской красотки (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мисс Вселенная 2021. Смотрите лучшие наряды украинской красотки (фото)

    «Мисс Украина Вселенная» полетела в Соединенные Штаты

    28-летняя Елизавета Ястремская представит нашу страну на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Майами. Национальный костюм, который Елизавета Ястремская представит в финале конкурса «Мисс Вселенная» называется «Душа-витинанка».

    «Жизнь иногда оставляет дырочки в душах людей, но Бог составляет из них прекрасный гармоничный рисунок, отражающий внутреннюю красоту человека. Душа - светлая, чистая, что и символизирует белый цвет костюма. Зеркальный блеск отражает внутренний мир человека. Украинская витинанка - это генетическая память нашей нации. Издавна этими орнаментальными украшениями из бумаги украшали стены, окна, полки домов. Традиционно в витинанку закладывали сюжет, который рассказывал, что происходит в семье: какие были праздники, свадьбы, кто родился. Белый лист бумаги напоминал о чистоте и святости человеческой души. Также вместе с вышивкой использовали витинанки из ткани и кожи в отделке одежды», - говорят дизайнеры о наряде.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Мисс Вселенная 2021. Смотрите лучшие наряды украинской красотки (фото)
    Мисс Вселенная 2021. Смотрите лучшие наряды украинской красотки (фото)
    Мисс Вселенная 2021. Смотрите лучшие наряды украинской красотки (фото)
    Мисс Вселенная 2021. Смотрите лучшие наряды украинской красотки (фото)

    Отметим, что создание национального костюма для «Мисс Украина Вселенная»-2020 происходило в очень сжатые сроки - наряд изготовили за месяц. Над ним работала команда из 7 швей. Общий вес костюма - около 7 килограммов.

    В конкурсе примут участие представительницы из 74 стран. Корону своей преемнице передаст «Мисс Вселенная»-2019 Зозибини Тунзи из Южно-Африканской Республики. Финал конкурса будет транслироваться во всем мире 17 мая, в 3:00 (по украинскому времени).

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

    Читайте также: Когда коты и собаки заводили дружбу с дикими животными. Подборка очаровательных фото
    Теги: знаменитости самые сексуальные Мисс Вселенная шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies