Экс-«Виа Гра» в крохотном бикини похвасталась фигурой на пляже (фото)

Поклонники украинской исполнительницы недоумевают

Экс-солистка группы «Виа Гра» Вера Брежнева лишила поклонников дара речи, блеснув упругими формами.

В своем Инстаграме звезда поделилась с поклонниками «сочными» снимками с пляжа. На одном из таких пикантных фото 39-летняя Вера Брежнева позировала в сексапильном мини-бикини, призывно оголив упругий животик, стройные ножки, пышную грудь и аппетитные бедра. При этом свой манящий «поплавок» поп-дива подчеркнула крохотными трусиками, натянув их высоко на талию. Таким умным приемом певица визуально уменьшила объемы, став казаться еще стройнее.

instagram.com/ververa/

Поклонники украинской исполнительницы недоумевают, как возлюбленный артистки музыкальный продюсер Константин Меладзе позволяет ей оголяться на пляже, демонстрируя «сочные» изгибы звездного тела на виду у всех.

«Султан бы остолбенел!», «Фигурка как у 18-летней», «Костик как такое допустил?! Увезут, украдут и выдадут еще раз замуж», «Шикарное тело», «Такой плоский животик», «Она словно ровесница старшей дочки», «Какие упругие прелести», «Зачем так высоко трусики натягивать?! Резинка вот-вот лопнет», «Вау! Какая милашка», «Очень молодо выглядит», «Ни морщин, ни растяжек, ни целлюлита — волшебство», «Чтобы муж ревновал?!», «Такую от себя бы не отпустил», — пишут фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.