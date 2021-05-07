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    Моника из «Друзей» поделилась подробностями нового эпизода легендарного сериала

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    Актриса Кортни Кокс - Моника из «Друзей» поделилась подробностями нового эпизода легендарного сериала
    Актриса Кортни Кокс

    «У нас было много особых сюрпризов»

    56-летняя актриса стала гостьей шоу Эллен Дедженерес и в интервью рассказала о специальном эпизоде «Друзей», который совсем скоро появится на стриминг-платформе HBO Max. Звезды культового сериала планировали воссоединение еще в прошлом году, но из-за пандемии планы постоянно менялись. Недавно им удалось наконец встретиться на той самой съемочной площадке.

    «Это было так невероятно, так эмоционально. У нас не было сценария, и мы все вместе оказались в Студии 24 впервые за… я не помню, 15 лет? 17 лет? Это было круто. Очень весело. У нас было много особых сюрпризов — это было фантастически», — поделилась Кортни.

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    Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)

    В разговоре Кокс и Дедженерес также проговорились, что сейчас фактически живут вместе. «У меня нет семейных проблем… Я не живу с Кортни, потому что меня выгнали из дома, — пояснила Эллен. — Мы [с Поршей де Росси] продали свой дом в Беверли-Хиллз. Мне нужно было где-то жить, и ты очень любезно предложила свой дом».

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    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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