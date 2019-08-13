Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина



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принцесса Аяко и бизнесмен Кей Мория

Будущий принц или принцесса не станет наследником престола

Осенью прошлого года двоюродная внучка императора Японии Акихито - принцесса Аяко - вышла замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Кея Морию. Как и было объявлено заранее, согласно закону Императорского Дома, женщины императорской семьи теряют свой статус, когда выходят замуж за простолюдина. Как сообщают теперь СМИ: экс-принцесса ждет появления на свет первого ребенка, который родится этой осенью.

После свадьбы с человеком из народа, Аяко была исключена из числа наследников престола. На данный момент их 18, 13 из которых женщины. Принцесса Аяко после заключения брака получила единовременную выплату в 107 миллионов иен (около 100 тысяч долларов), чтобы сохранить свой образ жизни.