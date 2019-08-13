  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина

    • Розсилка
    принцесса Аяко и бизнесмен Кей Мория - Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина
    принцесса Аяко и бизнесмен Кей Мория

    Будущий принц или принцесса не станет наследником престола

    Осенью прошлого года двоюродная внучка императора Японии Акихито - принцесса Аяко - вышла замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Кея Морию. Как и было объявлено заранее, согласно закону Императорского Дома, женщины императорской семьи теряют свой статус, когда выходят замуж за простолюдина. Как сообщают теперь СМИ: экс-принцесса ждет появления на свет первого ребенка, который родится этой осенью.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина
    Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина
    Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина
    Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина
    Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина
    Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина
    Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина
    Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина
    Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина
    Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина
    Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина
    Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина
    Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина
    Принцесса Японии Аяко ждет ребенка от мужа-простолюдина

    После свадьбы с человеком из народа, Аяко была исключена из числа наследников престола. На данный момент их 18, 13 из которых женщины. Принцесса Аяко после заключения брака получила единовременную выплату в 107 миллионов иен (около 100 тысяч долларов), чтобы сохранить свой образ жизни.

     Читайте также: Экс-«Виа Гра» на последних неделях беременности показала пышные формы в полупрозрачной накидке
    образ жизни СМИ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ