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    Жизнь

    Регина Тодоренко готовится к свадьбе

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    Регина Тодоренко готовится к свадьбе

    Телеведущая привела себя в форму после родов и готова примерять свадебное платье

    Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно сообщила, что готовится к пышной свадьбе с Владом Топаловым.

    Интересно, что официально пара поженилась в октябре прошлого года, но не устраивала вечеринку по этому поводу, поскольку уже находидись в ожидании рождения ребенка. И вот сейчас Тодоренко на своей странице в Instagram сообщила, что выходит замуж.

    «Так! Так! Так! Я выхожу замуж! Официально мы с Владом Топаловым поженились еще в октябре, а сейчас мы готовимся к большому празднику», - написала Тодоренко и опубликовала снимок, на котором позирует бассейне в белом купальнике, держа в руках свадебный букет. 

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