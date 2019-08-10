Регина Тодоренко вернулась в Украину и полакомилась борщом в Одессе
Регина Тодоренко
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После родов телеведущая придерживалась диеты кормящей мамы
29-летняя Регина Тодоренко отправилась на родину в Одессу. В путешествие молодая мама взяла с собой восьмимесячного сына Михаила.
«Когда летела весь день, чтобы наконец-то съесть борща!! Ой, как вкусно», - отметила Регина.
Супруга Влада Топалова заедала борщ бутербродами с баклажанной икрой, помидорами и красным болгарским перцем. Регина расширила свой рацион, добавив в дневное меню любимые блюда и деликатесы.
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