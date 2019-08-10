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    Жизнь

    Регина Тодоренко вернулась в Украину и полакомилась борщом в Одессе

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    <p>Регина Тодоренко</p> <p>instagram.com/reginatodorenko/</p> - Регина Тодоренко вернулась в Украину и полакомилась борщом в Одессе

    Регина Тодоренко

    instagram.com/reginatodorenko/

    После родов телеведущая придерживалась диеты кормящей мамы

    29-летняя Регина Тодоренко отправилась на родину в Одессу. В путешествие молодая мама взяла с собой восьмимесячного сына Михаила.

    «Когда летела весь день, чтобы наконец-то съесть борща!! Ой, как вкусно», - отметила Регина.

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    Регина Тодоренко вернулась в Украину и полакомилась борщом в Одессе
    Регина Тодоренко вернулась в Украину и полакомилась борщом в Одессе
    Регина Тодоренко вернулась в Украину и полакомилась борщом в Одессе
    Регина Тодоренко вернулась в Украину и полакомилась борщом в Одессе
    Регина Тодоренко вернулась в Украину и полакомилась борщом в Одессе
    Регина Тодоренко вернулась в Украину и полакомилась борщом в Одессе
    Регина Тодоренко вернулась в Украину и полакомилась борщом в Одессе
    Регина Тодоренко вернулась в Украину и полакомилась борщом в Одессе
    Регина Тодоренко вернулась в Украину и полакомилась борщом в Одессе
    Регина Тодоренко вернулась в Украину и полакомилась борщом в Одессе
    Регина Тодоренко вернулась в Украину и полакомилась борщом в Одессе

    Супруга Влада Топалова заедала борщ бутербродами с баклажанной икрой, помидорами и красным болгарским перцем. Регина расширила свой рацион, добавив в дневное меню любимые блюда и деликатесы.

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