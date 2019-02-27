Режиссер «Суспирии» снимет сериал про подростков



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Лука Гуаданьино

Лука Гуаданьино планирует приступить к съемкам в мае.

Режиссер «Суспирии» и «Зови меня своим именем» Лука Гуаданьино снимет сериал «Мы те, кто мы есть» для канала HBO. Об этом пишет Observer, ссылаясь на свои источники.

«Мы те, кто мы есть» повествует о 14-летних подростках Фрейзере Уилсоне и Кейтлин Харпер. Действие сериала начинается с переезда Фрейзера из США в Италию. Парень оказывается на военной базе вместе со своими родителями-военными. Там он знакомится с местными подростками и заводит теплую дружбу с девочкой по имени Кейтлин. Окружающие думают, что Фрейзера и Кейтлин связывают романтические отношения, но на самом деле мальчик скучает по своему старому другу из Америки, а в Италии сближается с солдатом Джеймсом.

Гуаданьино планирует приступить к съемкам в конце мая. Он поставит две первые и последнюю серии. Авторами сценария станут сам Гуаданьино, а также Паоло Джордано и Франческа Маньери. Премьера сериала намечена на 2020 год. Актерский состав пока не утвержден.





Джерело: Esquire