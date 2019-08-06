Рианна в образе розового фламинго зажгла на карнавале



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Рианна



Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица поразила поклонников необычным нарядом

31-летняя американская певица Рианна вернулась на родной Барбадос и приняла участие в ежегодном карнавале Crop Over.

Рианна появилась на празднике в образе фламинго. Папарацци запечатлели ее в розовом мини-платье, украшенном огромными перьями, и туфлях на высоких каблуках.

Эффектности образу добавили крупные украшения, очки со стразами, забавная прическа и броский макияж. Певица накрасила глаза зелеными тенями, а губы – помадой фиолетового оттенка.

Фанаты отметили, что Рианна выбрала для Crop Over весьма скромный образ. На фестивале ее привыкли видеть в соблазнительных купальниках.