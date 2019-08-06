Рианна в образе розового фламинго зажгла на карнавале
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri/
Фото: instagram.com/badgalriri/
Певица поразила поклонников необычным нарядом
31-летняя американская певица Рианна вернулась на родной Барбадос и приняла участие в ежегодном карнавале Crop Over.
Рианна появилась на празднике в образе фламинго. Папарацци запечатлели ее в розовом мини-платье, украшенном огромными перьями, и туфлях на высоких каблуках.
Эффектности образу добавили крупные украшения, очки со стразами, забавная прическа и броский макияж. Певица накрасила глаза зелеными тенями, а губы – помадой фиолетового оттенка.
Фанаты отметили, что Рианна выбрала для Crop Over весьма скромный образ. На фестивале ее привыкли видеть в соблазнительных купальниках.