  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Принцесса Диана и принц Чарльз - Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Принцесса Диана и принц Чарльз

    По словам дворецкого, принц действительно относился к жене отвратительно

    Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Барелл поделился воспоминаниями о работе на представителей королевской семьи Великобритании.

    Как оказалось, Диана доверяла Бареллу свои тайны, ведь дворецкий помогал ей справляться со многими кризисными ситуациями. Он был с ней в последние часы ее жизни в Париже. Сейчас он решил рассказать обо всем в интервью израильской газете «Едиот ахронот».

    «Как только Диана выходила через парадную дверь, Камилла заходила через заднюю, - рассказывает Барелл. - Я был единственным свидетелем этого ритуала и был обязан хранить это в тайне. Жизнь невероятно усложнилась. Однажды Диана спросила меня, может ли она поговорить с принцем. Принца нет, ответил я. Что вы имеете в виду, переспросила она. Я сказал, что принц уехал ужинать. С кем? Я ответил, что ей стоит самой спросить у супруга. Ты от меня что-то скрываешь, удивилась Диана. Я, естественно, ответил, что не скрываю. О, я знаю, с кем он, сказала принцесса».

    1 з 27
    на весь екран згорнути
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями
    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями

    Барелл пошел спать, не подозревая, что ждет его назавтра.

    «Принц Чарльз дважды звонил в колокольчик, чтобы вызвать меня к себе, - вспоминает бывший дворецкий. - Я вошел в библиотеку – лицо принца было красным от гнева. Закройте за собой дверь, приказал Чарльз. Я выполнил его распоряжение. Вы беседовали с принцессой вчера вечером, спросил он. Я ответил утвердительно. "Принцесса искала вас, я сказал ей, что вы ушли", - ответил я. Зачем вы ей это сказали, возмутился Чарльз. "Потому что вы действительно вышли из дворца". Это неправда, сказал принц, я был дома, просто пошел спать очень рано. Я стал настаивать, что принц покинул дворец. Вы ожидаете, что я буду лгать принцессе, спросил я Чарльза. "Да, - ответил он. - В один прекрасный день я стану править этой страной, и ваша работа заключается в том, чтобы выполнять мои распоряжения. Именно за это вам платят". После этих слов Чарльз в ярости запустил в меня книгой... Мало этого. В спальне Чарльза была гардеробная. Однажды Диана заперла его в ней, а на требования отворить прокричала, что больше не станет с ним спать - после того, что она узнала о его романе».

    Напомним, наследник британского престола принц Чарльз и английская аристократка Диана Спенсер поженились в 1981 году. Диане было всего 20 лет, за королевской свадьбой наблюдали 750 миллионов телезрителей во всем мире. У четы родились двое детей - принцы Уильям и Гарри. Однако брак не задался. Основной причиной разлада стал многолетний любовный роман Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз, а также бешеная популярность принцессы Дианы, которой, по слухам, принц болезненно завидовал. В 1996 году пара официально развелась. 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Хотя с даты ее смерти прошло 24 года, леди Ди остается одной из самых популярных персон в мире - как и ее сыновья, за жизнью которых следят миллионы людей во всем мире.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

    Читайте также: Вакарчук впервые стал отцом. Что известно о новой девушке 46-летнего певца
    Теги: знаменитости Принц Чарльз
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями