Романы, ложь, секреты. Дворецкий принцессы поделился шокирующими подробностями

По словам дворецкого, принц действительно относился к жене отвратительно

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Барелл поделился воспоминаниями о работе на представителей королевской семьи Великобритании.

Как оказалось, Диана доверяла Бареллу свои тайны, ведь дворецкий помогал ей справляться со многими кризисными ситуациями. Он был с ней в последние часы ее жизни в Париже. Сейчас он решил рассказать обо всем в интервью израильской газете «Едиот ахронот».

«Как только Диана выходила через парадную дверь, Камилла заходила через заднюю, - рассказывает Барелл. - Я был единственным свидетелем этого ритуала и был обязан хранить это в тайне. Жизнь невероятно усложнилась. Однажды Диана спросила меня, может ли она поговорить с принцем. Принца нет, ответил я. Что вы имеете в виду, переспросила она. Я сказал, что принц уехал ужинать. С кем? Я ответил, что ей стоит самой спросить у супруга. Ты от меня что-то скрываешь, удивилась Диана. Я, естественно, ответил, что не скрываю. О, я знаю, с кем он, сказала принцесса».

Барелл пошел спать, не подозревая, что ждет его назавтра.

«Принц Чарльз дважды звонил в колокольчик, чтобы вызвать меня к себе, - вспоминает бывший дворецкий. - Я вошел в библиотеку – лицо принца было красным от гнева. Закройте за собой дверь, приказал Чарльз. Я выполнил его распоряжение. Вы беседовали с принцессой вчера вечером, спросил он. Я ответил утвердительно. "Принцесса искала вас, я сказал ей, что вы ушли", - ответил я. Зачем вы ей это сказали, возмутился Чарльз. "Потому что вы действительно вышли из дворца". Это неправда, сказал принц, я был дома, просто пошел спать очень рано. Я стал настаивать, что принц покинул дворец. Вы ожидаете, что я буду лгать принцессе, спросил я Чарльза. "Да, - ответил он. - В один прекрасный день я стану править этой страной, и ваша работа заключается в том, чтобы выполнять мои распоряжения. Именно за это вам платят". После этих слов Чарльз в ярости запустил в меня книгой... Мало этого. В спальне Чарльза была гардеробная. Однажды Диана заперла его в ней, а на требования отворить прокричала, что больше не станет с ним спать - после того, что она узнала о его романе».

Напомним, наследник британского престола принц Чарльз и английская аристократка Диана Спенсер поженились в 1981 году. Диане было всего 20 лет, за королевской свадьбой наблюдали 750 миллионов телезрителей во всем мире. У четы родились двое детей - принцы Уильям и Гарри. Однако брак не задался. Основной причиной разлада стал многолетний любовный роман Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз, а также бешеная популярность принцессы Дианы, которой, по слухам, принц болезненно завидовал. В 1996 году пара официально развелась. 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Хотя с даты ее смерти прошло 24 года, леди Ди остается одной из самых популярных персон в мире - как и ее сыновья, за жизнью которых следят миллионы людей во всем мире.

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