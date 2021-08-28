Звезда сериала «Школа» оправился после страшной аварии и выпустил хип-хоп альбом

Дебютный хип-хоп релиз Андрея aka Askilla «No Sleep» — это пять песен, которые раскрывают весь его внутренний мир

Андрей Бойко, один из главных актеров сериала «Школа», выпустил дебютный релиз «No Sleep» под псевдонимом Askilla.

Askilla — это творческий псевдоним Андрея Бойко, известного широкой публике исполнением одной из ключевых ролей в сериале «Школа». Андрей родился в Киеве в семье музыкантов — и пережитое им этой весной страшное ДТП заставило парня серьезно переосмыслить свою жизнь и обратиться к своим корням: к музыке. Полученные при аварии травмы приковали Андрея к постели на долгие месяцы, во время которых он и написал основной материал для дебютного релиза.

Дебютный хип-хоп релиз Андрея aka Askilla «No Sleep» — это пять песен, которые раскрывают весь его внутренний мир. В нем есть место как и самым светлым чувствам, так и темной стороне, которую Андрей показывает без какого-либо стеснения. «No Sleep» — это микрокосмос молодого человека, который уже успел хлебнуть популярности пополам с непростыми жизненными испытаниями, и выстоять во всем этом ему помогла именно музыка.

Андрей Бойко: «20 марта случилась авария, которая в корне поменяла мою жизнь. Из-за многочисленных травм и переломов я 3 месяца провел в постели практически не вставая. За это время очень сильно поменялось мое мировоззрение и появилось огромное желание поделиться своим пережитым опытом через музыку. Я написал 30 песен лежа на кровати — в совершенно новом для себя хип-хоп стиле. Я только встал с костылей и еще восстанавливаюсь, но полон сил и энергии и хочу показать слушателям, что такое настоящий украинский рэп».

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Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.