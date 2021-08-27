18-летний сын Кати Осадчей от первого брака спел дуэтом с Настей Каменских (видео)

Юрий Горбунов весело отметил день рождения с любимой семьей и друзьями

Украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов ярко отпраздновал свое 51-летие - день рождения у него был 24 августа, а вечеринку они с Катей Осадчей организовали на следующий день. Звездная пара позвала близких друзей, а одним из самых ярких и неожиданных моментов вечера стало совместное выступление старшего сына Осадчей от первого брака Ильи и Насти Каменских.

В честь праздника загородный дом звездной пары красиво украсили и накрыли пышный стол. Среди гостей были и соседи и друзья - Настя Каменских с Потапом, а также мама певицы Лидия Петровна.

Юрий был в белых брюках и болотно-зеленой вышиванке, а Катя, которая меньше недели назад родила третьего сына, выбрала роскошное светло-желтое платье-вышиванку.

Одним из главных сюрпризов вечера стало выступление для гостей старшего сына Осадчей от первого брака - 18-летнего Ильи. Парень не очень любит публичность и почти никогда не появляется в аккаунте звездной мамы, однако на этот раз решил сделать исключение.

Сначала он исполнил песню один под гитару, а после и вовсе устроил яркий дуэт с Настей Каменских, спев хит Валентина Стрыкало. Его мама с отчимом и гости праздника остались в полном восторге!

«Илья разорвал праздник», – с гордостью подписала видео Катя.

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