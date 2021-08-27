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    18-летний сын Кати Осадчей от первого брака спел дуэтом с Настей Каменских (видео)

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    Телеведущая Катя Осадчая вместе со старшым сыном - 18-летний сын Кати Осадчей от первого брака спел дуэтом с Настей Каменских (видео)
    Телеведущая Катя Осадчая вместе со старшым сыном
    instagram.com/gorbunovyuriy/

    Юрий Горбунов весело отметил день рождения с любимой семьей и друзьями

    Украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов ярко отпраздновал свое 51-летие - день рождения у него был 24 августа, а вечеринку они с Катей Осадчей организовали на следующий день. Звездная пара позвала близких друзей, а одним из самых ярких и неожиданных моментов вечера стало совместное выступление старшего сына Осадчей от первого брака Ильи и Насти Каменских.

    В честь праздника загородный дом звездной пары красиво украсили и накрыли пышный стол. Среди гостей были и соседи и друзья - Настя Каменских с Потапом, а также мама певицы Лидия Петровна.

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    18-летний сын Кати Осадчей от первого брака спел дуэтом с Настей Каменских (видео)
    18-летний сын Кати Осадчей от первого брака спел дуэтом с Настей Каменских (видео)
    18-летний сын Кати Осадчей от первого брака спел дуэтом с Настей Каменских (видео)
    18-летний сын Кати Осадчей от первого брака спел дуэтом с Настей Каменских (видео)
    instagram.com/gorbunovyuriy/

    Юрий был в белых брюках и болотно-зеленой вышиванке, а Катя, которая меньше недели назад родила третьего сына, выбрала роскошное светло-желтое платье-вышиванку.

    Одним из главных сюрпризов вечера стало выступление для гостей старшего сына Осадчей от первого брака - 18-летнего Ильи. Парень не очень любит публичность и почти никогда не появляется в аккаунте звездной мамы, однако на этот раз решил сделать исключение.

    Сначала он исполнил песню один под гитару, а после и вовсе устроил яркий дуэт с Настей Каменских, спев хит Валентина Стрыкало. Его мама с отчимом и гости праздника остались в полном восторге!

    «Илья разорвал праздник», – с гордостью подписала видео Катя.

    Ранее беременная Осадчая раскрыла секрет идеального рациона на отдыхе.

    Осадчая призналась, что старается не набрать лишнего на отдыхе, ведь потом ей будет особенно сложно от него избавиться.

    Раскрыла она и лайфхаки, которые ей помогают.

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    Теги: знаменитости дети звезд Настя Каменских Юрий Горбунов праздник телеведущий
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    18-летний сын Кати Осадчей от первого брака спел дуэтом с Настей Каменских (видео)