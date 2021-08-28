Сколько Alyona Alyona тратит в месяц. Звезда назвала сумму

На себя звезда тратит лишь 20% своей прибыли.

Звезда призналась, что из всего своего дохода на себя она может потратить только 20%, а остальные 80% продолжает инвестировать в свое дело. Об этом Алена рассказала на своей странице в Instagram.

«На самом деле любой бизнесмен знает, что каждое дело сначала требует колоссальных вложений. И только через несколько лет тяжелого труда и инвестиций своих нервов, может появиться какой-то доход. И даже после этого нужно продолжать инвестировать в свое дело», — призналась знаменитость .

Алена поделилась, что больше всего денег тратит на жилье, проезд и питание. Также, она 13% своей прибыли отдает на благотворительность.

instagram.com/alyona.alyona.official/

«В месяц я трачу примерно 1000-1500 долларов. Но в последнее время эта цифра больше, потому что сейчас я занимаюсь переездом, хожу в строительные магазины с Денисом — докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко», — призналась звезда.

Также Алена рассказала, что постоянно ездит на такси, ведь на свое авто еще не заработала.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.