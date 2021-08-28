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    Сколько Alyona Alyona тратит в месяц. Звезда назвала сумму

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    Рэперша Alyona Alyona - Сколько Alyona Alyona тратит в месяц. Звезда назвала сумму
    Рэперша Alyona Alyona
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    На себя звезда тратит лишь 20% своей прибыли.

    Звезда призналась, что из всего своего дохода на себя она может потратить только 20%, а остальные 80% продолжает инвестировать в свое дело. Об этом Алена рассказала на своей странице в Instagram.

    «На самом деле любой бизнесмен знает, что каждое дело сначала требует колоссальных вложений. И только через несколько лет тяжелого труда и инвестиций своих нервов, может появиться какой-то доход. И даже после этого нужно продолжать инвестировать в свое дело», — призналась знаменитость .

    Алена поделилась, что больше всего денег тратит на жилье, проезд и питание. Также, она 13% своей прибыли отдает на благотворительность.

    instagram.com/alyona.alyona.official/
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    «В месяц я трачу примерно 1000-1500 долларов. Но в последнее время эта цифра больше, потому что сейчас я занимаюсь переездом, хожу в строительные магазины с Денисом — докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко», — призналась звезда.

    Также Алена рассказала, что постоянно ездит на такси, ведь на свое авто еще не заработала.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Сколько Alyona Alyona тратит в месяц. Звезда назвала сумму