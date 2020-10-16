Российского писателя, написавшего «В поисках оргазма», задержали за изнасилование школьницы



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Автор эротической книги «В поисках оргазма», российский писатель Дмитрий Стародубцев

Следствие обвиняет 56-летнего Стародубцева в растлении детей

Автор эротической книги «В поисках оргазма», российский писатель Дмитрий Стародубцев задержан полицией за изнасилование 11-летней школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 16 октября.

Следствие обвиняет 56-летнего Стародубцева в растлении детей, не достигших 14 лет, совместно с сообщником. Заявление в полицию на писателя подала 24-летняя женщина, утверждающая, что Стародубцев изнасиловал ее, когда ей было 11 лет.

Как уточняют российские СМИ, злоумышленники находили жертв через матерей-одиночек. Подозреваемым вменяют три эпизода 12-летней давности.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.