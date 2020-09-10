Наследница империи Gucci обвинила отчима в растлении



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Правнучка основателя бренда Александра Зарини

Патрисия Гуччи отрицает свою причастность

Модный дом Gucci оказался в центре скандала, который может сказаться на его репутации: правнучка основателя бренда Александра Зарини подала судебный иск, обвинив в растлении отчима, а мать Патрицию и бабушку — в том, что ему потакали, сообщает New York Times.

Помимо того, Зарини рассказала, как родственницы разрешали отчиму снимать ее обнаженной во время купания, а также избивали ее и заставляли молчать с помощью различных угроз.

Патрисия Гуччи отрицает свою причастность к преступлению, заверяя, что прекратила отношения с отчимом Зарини еще в 2007 году, как только узнала о его преступлении. Джозеф Руффало свою вину не признает.

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