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    Жизнь

    Наследница империи Gucci обвинила отчима в растлении

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    Правнучка основателя бренда Александра Зарини - Наследница империи Gucci обвинила отчима в растлении
    Правнучка основателя бренда Александра Зарини

    Патрисия Гуччи отрицает свою причастность

    Модный дом Gucci оказался в центре скандала, который может сказаться на его репутации: правнучка основателя бренда Александра Зарини подала судебный иск, обвинив в растлении отчима, а мать Патрицию и бабушку — в том, что ему потакали, сообщает New York Times.

    Помимо того, Зарини рассказала, как родственницы разрешали отчиму снимать ее обнаженной во время купания, а также избивали ее и заставляли молчать с помощью различных угроз.

    Патрисия Гуччи отрицает свою причастность к преступлению, заверяя, что прекратила отношения с отчимом Зарини еще в 2007 году, как только узнала о его преступлении. Джозеф Руффало свою вину не признает.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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