«Вова купує квиток до Ростова». «Жадан и Собаки» представили острополитическую песню



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«Вчера еще была у нас священная корова, а сейчас Вова «пензлює» в Ростов»

Во вторник, 15 сентября, украинская рок-группа «Жадан и Собаки», фронтменом которого является писатель Сергей Жадан презентовала новую песню «Вова».

Трек является острополитическим высказыванием музыкантов. В частности, припев песни содержит следующие строки:

«Бувай ми здорова, моя чорноброва // Вова купує квиток до Ростова // Вчора ще була у нас священна корова // А нині Вова пензлює до Ростова».

«Жадан и Собаки» - украинская рок-группа из Харькова. Группа была основана в 2000 году под названием «Собаки в космосе». Под этим названием группа записала два альбома: «Вафли» и «Группа ищет продюсера».

В 2014 году в результате тесного сотрудничества Сергея Жадана с группой «Собаки в космосе» группа получила название «Жадан и Собаки». С этой новой названием группа записала два альбома: «Сражайся за нее» и «Псы».

Группа «Жадан и Собаки» часто концертирует в городах Донецкой и Луганской.

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