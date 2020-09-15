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    Жизнь

    «Вова купує квиток до Ростова». «Жадан и Собаки» представили острополитическую песню

    • Розсилка
    «Вова купує квиток до Ростова». «Жадан и Собаки» представили острополитическую песню

    «Вчера еще была у нас священная корова, а сейчас Вова «пензлює» в Ростов»

    Во вторник, 15 сентября, украинская рок-группа «Жадан и Собаки», фронтменом которого является писатель Сергей Жадан презентовала новую песню «Вова».

    Трек является острополитическим высказыванием музыкантов. В частности, припев песни содержит следующие строки:

    «Бувай ми здорова, моя чорноброва // Вова купує квиток до Ростова // Вчора ще була у нас священна корова // А нині Вова пензлює до Ростова».

    «Жадан и Собаки» - украинская рок-группа из Харькова. Группа была основана в 2000 году под названием «Собаки в космосе». Под этим названием группа записала два альбома: «Вафли» и «Группа ищет продюсера».

    В 2014 году в результате тесного сотрудничества Сергея Жадана с группой «Собаки в космосе» группа получила название «Жадан и Собаки». С этой новой названием группа записала два альбома: «Сражайся за нее» и «Псы».

    Группа «Жадан и Собаки» часто концертирует в городах Донецкой и Луганской.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    музыка Сергей Жадан писатель
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