С женским вокалом и без политики. Святослав Вакарчук запускает новый проект

Вскоре можно будет услышать первую песню проекте, а вместе с ней будет представлено и видео

Лидер группы «Океан Эльзы» и по совместительству бывший народный депутат, а также лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук решил создать новый музыкальный проект. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Однажды, работая в студии, я подумал: а почему бы, пока готовим новый альбом и большой тур «Океана Эльзы» не сделать отдельный музыкальный проект и показать вам новые песни так, как мы играли бы их на большом стадионе, а будучи уличными музыкантами? Так и родилась идея моего нового проекта. Мы назвали его «Оранжерея» », - сообщил певец.

Вакарчук назвал музыкантов, которые примут участие в «Оранжереи»: Милош Елич (клавишник ОЭ) и Денис Дудко (бас-гитарист ОЭ) играть на акустических гитарах, барабанщик ОЭ Денис Глинин играть на акустических ударных инструментах и перкуссии, а сам Вакарчук играть на меллотроне.

Певец добавил, что в планах добавить женский вокал и, скорее всего, привлечь других музыкантов.

«В программу концертов «Оранжереи» войдут несколько новых песен, которые я написал будущего альбома ОЕ. А также, я бы сказал, «домашние» версии песен «Океана» и других известных композиций, которые вы знаете давно, но такими еще не слышали», - добавил Вакарчук.

Бывший нардеп пояснил, что реальность текущего года создала новые условия, «когда настоящую энергию мы получаем не на больших концертных или развлекательных аренах, а в уютном кругу близких людей».

«Таким по настроению мы и видим этот проект - полтора часа искренних музыкальных разговоров», - добавил музыкант.

Вскоре можно будет услышать первую песню проекту. Вместе с ней будет представлено и видео.

«Кстати, место, где снимали видео, и подарило название проекту - «Оранжерея». Знаете, когда холодно и серо вокруг, когда больше всего хочется весны или лета, самый простой способ вспомнить о них - зайти в оранжерею. Туда, где всегда тепло. В этом и есть суть моего нового музыкального проекту: ощущение тепла, которое всегда с тобой», - резюмировал Вакарчук.