Экс-любовник Ирины Билык выпустил кавер на хит легендарной певицы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Саундпродюсером трека выступил Томаш Лукач

Известный украинский певец и шоумен Дима Коляденко презентует кавер на легендарную песню Ирины Билык — «Фарби»! Аранжировщиком и саундпродюсером трека выступил модный музыкант Томаш Лукач — Lukachsound.

«В песнях Ирины есть Жизнь, Энергия и Звучание! Я счастлив, что буду исполнять «Фарби». Это очень мистическая песня. Текст до сих пор не утерял своего значения, а о музыке я вообще молчу! Ира — гений! Она умеет писать хиты. Я советовался с ней насчет аранжировщика, и она одобрила Томаша. Получилась конфетка! Я думаю, что людям понравится легендарная песня Ирины Билык в исполнении Димы Коляденко», — поделился Коляденко.

«В этом году, зимой, мы с друзьями отдыхали в Египте. И тогда я предложил Ире идею — к ее юбилею спеть «Фарби», а другие артисты тоже, чтобы спели ее хиты. Билык эта идея очень понравилась! Уже свои версии каверов выпустили Алина Гросу, Ассия Ахат, Виталий Козловский. У Ирины Билык миллион красивых песен-хитов, но «Фарби» — моя любимая! Поэтому я захотел спеть именно эту песню!» — рассказал певец и бывший любовник Ирины Билык про историю создания песни «Фарби».

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

.