«Сексуальность зашкаливает»: полуголые австралийские пожарные снялись для календаря 2021 года



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Часть выручки от продажи календарей на 2021 год пойдет на благотворительность

На три вещи можно смотреть бесконечно, и одна из них — это календари с австралийскими пожарными. В этом году вышел уже 28 его выпуск, и там снова можно найти борцов с огнем в обнимку с котиками, собачками и другими симпатичными животными родом из Австралии. Кроме этого, в варианте на 2021 год появится новая рубрика «Герои» — она посвящена тем, кто боролся с пожарами 2019-2020 года.

2019 и 2020 год выдались довольно трудными для борцов с огнем — в Австралии бушевали лесные пожары, которые нанесли серьезный урон не только людям, но и дикой природе. Но ни это, ни пандемия коронавируса не смогли остановить традиционную фотосессию пожарных для своего ежегодного календаря.

Часть выручки от продажи календарей на 2021 год пойдет на благотворительность — ее передадут центрам, ветеринарным больницам и службам, которые занимаются спасением животных. Это Byron Bay Wildlife Hospital, Native Animal Rescue, Wildcare Inc, Fauna Rescue SA, Australian Seabird Rescue и другие организации.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.