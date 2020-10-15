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    Шоу-биз

    19-летняя дочь Синди Кроуфорд без лифчика показала красивую грудь (фото)

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    <p>19-летняя модель Кайя Гербер стала звездой чувственной фотосессии</p> <div></div> - 19-летняя дочь Синди Кроуфорд без лифчика показала красивую грудь (фото)

    19-летняя модель Кайя Гербер стала звездой чувственной фотосессии

    instagram.com/kaiagerber/

    Звезда примерила наряд, не оставляющий простора для фантазии

    Дочь супермодель Синди Кроуфорд, 19-летняя модель Кайя Гербер, похвасталась изящной фигурой в откровенном платье. Звезда мировых подиумов снялась на фоне развалин.

    Инстадива облачилась в эффектное платье из черной кожи. Наряд с заниженной линией талии и невероятным декольте подчеркнул прелести фигуры модели – ее тонкую талию, изящные бедра и красивую грудь. Под наряд девушка не надела бра, что сделало ее аутфит еще более пикантным. Кайя позировала на фоне каменных глыб. Она приняла томную позу, подняв руки. Гербер закрыла глаза и игриво надула губы.

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    instagram.com/kaiagerber/

    Фанаты инстадивы не удержались от комплиментов ее фигуре. Они отметили, что Кайя невероятно хороша и может соперничать по красоте даже со своей знаменитой мамой. «Дерзкая как никогда!», «Фигура — чистый секс!», «Красотка без белья! Ходи так всегда!», «Ты нереальная и просто само совершенство!» — отметили фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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