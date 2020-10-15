19-летняя дочь Синди Кроуфорд без лифчика показала красивую грудь (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

19-летняя модель Кайя Гербер стала звездой чувственной фотосессии instagram.com/kaiagerber/

Звезда примерила наряд, не оставляющий простора для фантазии

Дочь супермодель Синди Кроуфорд, 19-летняя модель Кайя Гербер, похвасталась изящной фигурой в откровенном платье. Звезда мировых подиумов снялась на фоне развалин.

Инстадива облачилась в эффектное платье из черной кожи. Наряд с заниженной линией талии и невероятным декольте подчеркнул прелести фигуры модели – ее тонкую талию, изящные бедра и красивую грудь. Под наряд девушка не надела бра, что сделало ее аутфит еще более пикантным. Кайя позировала на фоне каменных глыб. Она приняла томную позу, подняв руки. Гербер закрыла глаза и игриво надула губы.

instagram.com/kaiagerber/

Фанаты инстадивы не удержались от комплиментов ее фигуре. Они отметили, что Кайя невероятно хороша и может соперничать по красоте даже со своей знаменитой мамой. «Дерзкая как никогда!», «Фигура — чистый секс!», «Красотка без белья! Ходи так всегда!», «Ты нереальная и просто само совершенство!» — отметили фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.