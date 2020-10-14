Британка, которую дразнили в школе китом, превратилась в фитоняшку (фото)



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23-летняя модель Эмма Роуз Доэрти в подростковом возрасте страдала от лишнего веса и неуверенности в себе emmafituk_

Бизнесвумен смогла победить комплексы и стала мотиватором для других женщин

Жительница Англии в школьном возрасте зациклилась на внешности. Девушка была недовольна собственными параметрами и 48-м размером одежды. Полнота мешала ей в выборе нарядов. Ситуацию осложнили сверстники, которые травили ее из-за несовершенной фигуры. Эмма стала заедать обиды сладостями и фастфудом, что лишь усугубило проблему.

«Я чувствовала себя неполноценной, одинокой и никчемной», — сетует британка. Она изменила мировоззрение на курорте в Испании. «Помню, как была на каникулах с мамой и сестрой. Я чувствовала себя так неуверенно, что не хотела носить шорты, не говоря уже о бикини. Я видела, как другие девушки веселятся, и это заставило меня задуматься, почему я всю жизнь беспокоюсь о том, как я выгляжу, вместо того, чтобы получать удовольствие», — отметила Доэрти.

Инстадива отправилась в тренажерный зал и стала учить себя пользоваться весами. Один поход на тренировку послужил началом длинного пути к бьюти-преображению. Эмма начала работать над своей формой пять раз в неделю и стала радоваться отражению в зеркале.

Доэрти ранее немного ела на завтрак, а в обед баловала себя сытной пастой. Ужин превращался в настоящий пир для желудка. За ним следовал калорийный десерт. Сейчас утро фитоняшки начинается с йогурта и фруктов, днем она ест курицу, а вечером – жаркое.

Красотка теперь носит 40-й размер одежды и с удовольствием делится полученным опытом. «Откажитесь от подхода “всё или ничего”. Люди, ведущие здоровый образ жизни, выработали устойчивые здоровые привычки в питании», — пояснила британка. Она создала свою компанию Empower Online Coaching, чтобы помогать женщинам.

Эмма призывает становиться «лучшей версией» себя и не комплексовать. Девушка считает, что пережитая травля заставила ее самосовершенствоваться. «Раньше я была очень застенчива и не уверена в себе. В школе меня дразнили китом... Мое психическое здоровье ухудшилось, в возрасте от 12 до 16 лет я принимала антидепрессанты... Моя страсть — направлять других, избегая ошибок, которые я совершила... Каждый достоин того, чтобы чувствовать себя счастливым. Это такая же ментальная трансформация, как и физическая», — цитирует Доэрти Daily Mail.

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