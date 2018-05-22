Селена Гомес вышла в свет с загадочным незнакомцем

За последний год в жизни Селены Гомес произошло немало событий

Она рассталась со своим бойфрендом, музыкантом The Weeknd, пережила очередную неудачную попытку восстановить отношения с Джастином Бибером, перенесла операцию по пересадке почки, а после длительное время проходила реабилитацию в клинике и набрала лишний вес. Лишь весной певица оставила все проблемы позади и вернулась к прежней жизни. Да, она выглядит несколько иначе, но поклонники не перестают надеяться, что скоро Селене удастся окончательно прийти в себя.