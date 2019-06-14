Шампанское и стриптизер: как провела девичник Настя Каменских



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Настя Каменских

Под конец вечера подруги заказали стриптизера в костюме официанта

Восемь подруг певицы организовали праздник перед свадьбой Насти Каменских. Они попросили двух знакомых мужчин одеться в костюмы полицейских, чтобы остановить машину Насти Каменских. Певица не сразу поняла, что это был розыгрыш. «Полицейский» пошутил про закон Украины о девичнике и посвятил Каменских с помощью фаллоимитатора.

Подруги забрали невесту в белый лимузин и угостили бокалом шампанского. Они отметили праздник в президентском номере отеля с террасой. Девушки заказали сладости с инициалами певицы. Они развлекали невесту смешными заданиями и фотосессиями. Настя Каменских получила в подарок шелковый халат, который она наденет перед свадьбой, и корону с фатой.

Под конец вечера подруги заказали стриптизера в костюме официанта. Невеста не ожидала откровенный танец на празднике. Когда танцор сел рядом с Каменских, она в шутку спросила: «За что?».