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    Жизнь

    Шер пожелала Дональду Трампу попасть в тюрьму и стать жертвой сексуального насилия

    • Розсилка
    Шер - Шер пожелала Дональду Трампу попасть в тюрьму и стать жертвой сексуального насилия
    Шер

    Известная артистка сделала скандальное заявление

    На днях легендарная певица Шер опубликовала новый твит, которой уже разбирают на цитаты в соцсетях.

    «Сегодня много думала об импичминте и с удовольствием бы посмотрела, как Трампа снимут с должности, осудят, посадят за решетку и сделают там «опущенным». Пусть все будет только на благо демократов и демократии!», – написала 73-летняя певица, приправив свое послание милыми смайликами.

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    Шер пожелала Дональду Трампу попасть в тюрьму и стать жертвой сексуального насилия
    Шер
    Шер пожелала Дональду Трампу попасть в тюрьму и стать жертвой сексуального насилия
    Шер пожелала Дональду Трампу попасть в тюрьму и стать жертвой сексуального насилия
    Шер пожелала Дональду Трампу попасть в тюрьму и стать жертвой сексуального насилия
    Шер пожелала Дональду Трампу попасть в тюрьму и стать жертвой сексуального насилия
    Шер пожелала Дональду Трампу попасть в тюрьму и стать жертвой сексуального насилия
    Шер пожелала Дональду Трампу попасть в тюрьму и стать жертвой сексуального насилия
    Шер пожелала Дональду Трампу попасть в тюрьму и стать жертвой сексуального насилия
    Шер пожелала Дональду Трампу попасть в тюрьму и стать жертвой сексуального насилия
    Шер пожелала Дональду Трампу попасть в тюрьму и стать жертвой сексуального насилия
    Шер пожелала Дональду Трампу попасть в тюрьму и стать жертвой сексуального насилия

    Поводом для этого послужил очередной доклад спецпрокурора США о предполагаемом заговоре Трампа с Россией.

     

    знаменитости певица шоу-бизнес
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