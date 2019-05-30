Шер пожелала Дональду Трампу попасть в тюрьму и стать жертвой сексуального насилия



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Шер

Известная артистка сделала скандальное заявление

На днях легендарная певица Шер опубликовала новый твит, которой уже разбирают на цитаты в соцсетях.

«Сегодня много думала об импичминте и с удовольствием бы посмотрела, как Трампа снимут с должности, осудят, посадят за решетку и сделают там «опущенным». Пусть все будет только на благо демократов и демократии!», – написала 73-летняя певица, приправив свое послание милыми смайликами.

Поводом для этого послужил очередной доклад спецпрокурора США о предполагаемом заговоре Трампа с Россией.